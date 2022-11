Jelle Geens met zijn bronzen plak in Abu Dhabi, naast Morgan Pearson en Léo Bergere. — © worldtriathlon/janosmschmidt

Jelle Geens is in Abu Dhabi tijdens de slotmanche van het wereldbekercircuit op een derde plaats geëindigd. In het algemene WB-klassement behield Zoldernaar Geens zijn vierde stek.