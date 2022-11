Rellen uitgebroken in Brussel tijdens België-Marokko: brand op straat en step in autoruit, politie zet waterkanon in

In het centrum van Brussel heeft de politie zondagnamiddag het waterkanon ingezet tegen

honderden jongeren, nadat rellen zijn uitgebroken op de Anspachlaan en de Brusselse Kleine Ring , in de buurt van het Zuidstation. Sommige relschoppers gooien vuurwerk naar mensen, anderen breken straatmeubilair af of stichten brandjes. Er is ook een step in de voorruit van een auto gegooid.