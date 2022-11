Tom Pidcock moest Wereldbeker in Hulst met pech staken en fietst dan maar naar huis: “Was zo gepland”

Pidcock reed in tweede positie na Mathieu van der Poel, maar plots stond hij langs de kant. Op de televisiebeelden was niet te zien of de Brit ten val kwam. “Ik weet ook niet exact wat er gebeurde”, reageerde hij kort na afloop. “Ik denk dat ik iets raakte, wellicht dat paaltje of misschien nog iets anders. Helemaal zeker ben ik het niet. Mijn wiel was daarna kapot. Ik liep nog wel even, maar het was nog ver, het had weinig nut”.

Pidcock gaf er vervolgens de brui aan. Wel kleedde hij zich snel om in de teambus van Ineos Grenadiers en hij maakte zich klaar voor een ritje naar huis met de fiets. Hij maakte nog even tijd voor wat selfies met enkele fans en sprong toen op de fiets.

“Het was gepland om met m’n broer naar huis te rijden”, stelde hij nog. “Vandaag is de cross vroeg gedaan, dus hadden we die kans. Ik denk dat het zo’n 60 km is naar huis”, aldus Pidcock die in Merchtem een woning heeft. Z’n jongere broer Joe (20) arriveerde vrijdag in België en koerste de voorbije twee jaar voor de jongerenploeg van Groupama-FDJ. Volgend jaar gaat hij bij het Trinity Racing Team van start.

© BELGA