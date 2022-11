Ze vloog bijna 5.000 kilometer om de man te ontmoeten die ze online leerde kennen, maar daar wachtte haar een gruwelijk lot

Het had een fantastisch mooi liefdesverhaal kunnen zijn, maar de 5.000 kilometer lange reis van een 51-jarige vrouw om de man van haar dromen te ontmoeten, werd dat niet. Integendeel: ze verdween en nu is haar verminkte lichaam gevonden.

Eind juli was het toen de Mexicaanse Bianca Arellano haar familie vertelde dat ze een reis van 5.000 kilometer zou maken om Juan Pablo Jesus Villafuerte te ontmoeten. Eindelijk, na maanden online lieve woordjes uitgewisseld te hebben. Ze zou haar 37-jarige Peruviaanse vriend, een student geneeskunde, opzoeken in zijn thuis, de badplaats Huacho.

Het leek hen voor de wind te gaan, tot de familie op 7 november plots niets meer van haar hoorde. Er leek nochtans niets aan de hand in het laatste telefoontje van Arellano met haar nicht Karla, zo zegt die laatste in lokale media. Integendeel: zij kreeg te horen dat haar nicht echt gevoelens had gekregen voor de man.

In de val gelokt

Niemand begreep dus waarom het plots stil werd vanuit Peru. Pas toen Karla zich ging moeien, kwam de waarheid langzaam aan het licht. De nicht van Arellano is bedreven op sociale media en begon te tweeten over haar verdwenen tante. “Ik dacht nooit dat ik dit zou doen, maar ik vraag jullie steun om deze post te verspreiden”, schreef zij op 12 november, met een foto van Bianca erbij. “Ik wil een van de favoriete mensen in mijn leven terugvinden.” De posts werden honderden keren geliket en geretweet. Zeker door die laatste zin. “We vrezen voor haar leven.”

Arellano nam dan maar contact op met de man die het hart van haar tante gestolen had. Zijn reactie verbaasde haar. De liefde was voorbij en Bianca was teruggekeerd naar Mexico, zo schreef hij. “We hebben al dagen geen contact meer. Ik kon haar het leven niet geven dat ze wilde.”

Onderzoek

Het vliegtuig terug naar Mexico nemen zonder iets te laten weten, dat vond Karla niets voor haar tante. Ze bleef wantrouwig. Villafuerte zei de daaropvolgende dagen dat hij de familie niet kon helpen omdat hij “niet meer van haar wist dan de familie”. “Dat zeg ik met droefenis”, zei hij. “Zorg goed voor julliezelf, ik hoop dat ze veilig thuis geraakt.”

Uiteindelijk begonnen de hulpdiensten met een onderzoek toen de tante als vermist opgegeven werd en er in de media meer aandacht kwam voor de zaak. Op 10 november werd een vinger met een ring gevonden, die onweerlegbaar van Bianca Arellano was. Zelfs zonder de weggenomen vingerafdruk was het duidelijk door de ring.

Orgaanhandel

Dan begon het pas echt. De daaropvolgende dagen kwam de ene ontdekking na de andere op het strand van Huacho waar de vinger gevonden was. Een hoofd, een arm en uiteindelijk een torso met alle organen eruit verwijderd spoelden aan. Voor de speurders werd het dan al duidelijk: zij openden een moordonderzoek. Villafuerte werd op 17 november opgepakt op verdenking van moord en het verhandelen van menselijke organen, liet de politie maandag weten.

Hallucinant werd het helemaal toen bleek dat de 37-jarige Villafuerte net na de verdwijning van Arellano video’s had gedeeld op TikTok waarin hij toonde hoe hij menselijke organen, waaronder een pancreas en hersenen, dissecteerde. In de woning van de man werden ook nog eens bloedspatten gevonden, melden lokale media. Het is erg moeilijk voor de familie, tweette haar nicht woensdag. “We kunnen niet uitdrukken in woorden wat we meemaken. Mijn tante was een lief en warm persoon, intelligent, liefdevol en toegewijd. Zo moet ze herinnerd worden.”