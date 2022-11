Mathieu van der Poel kijkt uit naar duels met Wout van Aert: “Als hij op 90 zit zoals ik, dan wordt hij een taaie tegenstander”

In zijn eerste wedstrijd was Mathieu van der Poel als vanouds terug aan het feest. De Nederlander won zondag de wereldbekercross in Hulst. “De conditie is goed, maar er is wel nog wat werk aan mijn crossritme”, analyseerde hij na afloop.

Van der Poel moest aan de bak rond de 20e positie, maar schoof in geen tijd op. Omwille van twee kleine schuivers duurde het nog tot ronde vier vooraleer hij orde op zaken stelde. “Ik wist dat mijn conditie goed was omdat ik een goede voorbereiding achter de rug heb. Ik ben heel blij met mijn vorm. Alleen heb ik technisch veel fouten gemaakt, maar dat is wel normaal in je eerste crossen. Ik moet nog werken aan mijn versnellingen en technisch beter worden. Ik ben lang weg geweest, vorig jaar kan je niet eens een seizoen noemen. Het doet deugd om nog eens te winnen. Er ligt nog wel wat werk op de plank om mijn topniveau te halen, maar dat komt wel als ik nog wat crossen rijd, momenteel heb ik meer wegvorm dan crossvorm.”

Van der Poel moest op de vierde rij starten, maar schoof snel op. “Ik had niet verwacht dat ik zo snel vooraan zou zitten. Het was een moeilijke start om op te schuiven, maar daar had ik toch wel een beetje geluk. Daarna maak ik nog wat schuivers en domme fouten. Ik deed me gelukkig nergens echt pijn en na enkele rondjes kreeg ik wel de juiste sporen te pakken. Door de omstandigheden was dit zeker niet de gemakkelijkste cross om opnieuw te beginnen, maar al bij al ging het me wel goed af. Ik ben door mijn vele kilometers op de weg ook meer een tempocrosser geworden voor zware omlopen en dat snelle en explosieve werk ligt me nu wat minder.”

© BELGA

90 procent

Boom en Antwerpen zijn z’n volgende crossen. Daarna trekt Van der Poel naar Spanje voor een nieuwe trainingsstage. In Antwerpen keert normaal ook Van Aert terug. “Als hij op negentig procent is, wordt hij een taaie tegenstander. We hebben een mooi verleden in het veldrijden en ik hoop enkele mooie duels met hem uit te vechten. Daar kijk ik wel naar uit. Ik zit zelf ook op negentig procent, denk ik. Ik kan lang een hoog tempo rijden, maar mis die tempoversnelling nog wel.”

“De concurrentie was zoals verwacht”, klinkt het. “Ik weet niet of ze harder zijn gaan rijden, dat weet ik van mezelf ook niet. Het niveau is in ieder geval hoog, omdat het zo’n specifieke sport is. Dat Wout, Tom en ik domineren, was vroeger niet zo. Toen ging Tom Boonen niet even wat veldritten winnen. Dat is veranderd en het is mooi dat wij aan aandeel hebben in het groeien van de sport.”

Ook papa Adrie zag dat het goed was. “In de eerste twee à drie rondes was Mathieu veel te gretig, maar op zich zag het er wel goed uit”, aldus de Nederlander bij Wielerflits. “Wat mij vooral opviel, was dat hij zeker een tand of twee groter kon rijden dan andere jaren. Hij heeft verder niet ingeboet aan acceleratie en op de rechte stukken kan hij een goede versnelling trappen. Dat is fijn. Van Aert? “Die gaat net als Mathieu gelijk een heel hoog niveau halen. Ik zet ook Pidcock erbij. Die was vandaag heel ongelukkig, maar wel erg goed. Het zou best kunnen dat we de komende weken nog mooie crossen gaan zien.”