Isaac Kimeli en Lisa Rooms winnen CrossCup in Roeselare, acht Belgen mogen naar EK

Isaac Kimeli heeft zondag in Roeselare de derde manche gewonnen van de CrossCup, die ook dient als selectiewedstrijd voor het EK veldlopen in Turijn op 11 december. Net als bij de vrouwen plaatste een volwaardige ploeg van vier atleten zich voor het EK.

In de eerste kilometers was het een gesloten wedstrijd en bleef een grote groep bij elkaar. Daarna scheidde een viertal zich af: Isaac Kimeli, John Heymans, Ruben Querinjean en Michael Somers. Querinjean komt voor Luxemburg uit en komt niet in aanmerking voor een Belgische EK-selectie.

In het slot haalde Kimeli het voor Querinjean. Kimeli was zeker van EK-selectie, en als de Belgische nummer vier binnen de 40 seconden eindigde, mocht een volledige ploeg naar Turijn. En dat gebeurde. Querinjean was tweede, maar telde dus niet mee. Daarna volgden Michael Somers, John Heymans en Robin Hendrix, allemaal ruim binnen de vereiste 40 seconden.

Ook bij de beloften plaatste een ploeg van vier zich voor Turijn: Marco Vanderpoorten, Yorick Van de Kerckhove, Arnaud Collard en Rayan Vanderpoorten.

Vier Belgische vrouwen naar EK

Lisa Rooms heeft zondag in Roeselare de derde manche van de CrossCup gewonnen, die ook dient als selectiewedstrijd voor het EK veldlopen op 11 december in Turijn. Een volwaardige Belgische vrouwenploeg van vier atletes plaatste zich voor het EK.

Het waren Hanne Verbruggen en Eline Dalemans die initiatief namen in de eerste kilometers. Dalemans bleef ook effectief tot het einde voor de winst meestrijden, maar Verbruggen kreeg rond halfweg koers een stevige tik. Ze zou uiteindelijk als vierde finishen. In het slot toonde Lisa Rooms zich de sterkste. Zij was als winnares zeker van een EK-ticket. Een ploeg van vier zou er alleen worden uitgestuurd als de vierde binnen de 55 seconden van de winnares eindigde, en dat lukte. Mieke Gorissen was tweede, Eline Dalemans derde. Verbruggen finishte als vierde op 24 seconden, waardoor de eerste vier vrouwen allemaal naar Turijn mogen.

Ook bij de beloften plaatste een ploeg van vier zich voor Turijn. Juliette Thomas won voor Annelies Nijssen, Roxane Cleppe en Jana Van Lent.