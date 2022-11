Dragon-capsule met vracht van 3.500 kilo aan ISS gekoppeld

Op het moment van de koppeling vloog het ISS over de Stille Oceaan, zo werd in een livestream van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA gezegd. Het is de 26e bevoorradingsmissie van de commerciële exploitant SpaceX in samenwerking met de NASA. De vrachtcapsule zou over ongeveer een maand weer op de aarde landen.

Volgens de NASA worden onder meer zonnepanelen voor de stroomvoorziening geleverd, een speciale tomatensoort voor gezondere voeding voor de astronauten en een bloedtest met microscoop om medische diagnoses bij mensen in de ruimte te vergemakkelijken. Als verrassing voor de astronauten had de capsule ook roomijs aan boord, zo klonk het zondag in de livestream op het internet.