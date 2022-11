Het meest voorkomende syndroom na Down en toch kent niemand het: wat is 22q11? Twee gezinnen getuigen

Pulderbos, Kapellen

De maand november is 22q11-awareness of bewustmakingsmaand. Wereldwijd na het downsyndroom is dat het meest voorkomend syndroom. Maar de kans dat je er nog nooit over gehoord of gelezen heeft, is groot. Twee gezinnen uit onze regio getuigen over de impact op hun leven met een kind met 22q11. Twee keer dezelfde aandoening, maar twee totaal verschillende verhalen.