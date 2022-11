Bijna overal weer stroom in Kiev, elders in Oekraïne opnieuw Russische luchtaanvallen

Vier dagen na de hevige Russische aanvallen op Oekraïne, is er bijna overal in de hoofdstad Kiev weer stroom. Dat meldt de militaire administratie via berichtendienst Telegram. De herstelwerkzaamheden aan het elektriciteitsnet zitten in de laatste fase, maar vanwege de hoge belasting van het netwerk kunnen er toch nog onderbrekingen voorkomen.