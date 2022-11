Bouchez gelooft uitspraken De Wever niet: “Zelfs voor Vlaanderen is confederalisme zinloos”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez hecht weinig geloof aan de verklaringen van Bart De Wever (N-VA) dat zijn partij in 2024 enkel in een regering wil stappen als die het confederalisme organiseert. “Politiek is wiskunde, en vandaag is er bijna niemand in de Belgische politiek te vinden die het confederalisme verdedigt, zelfs niet in Vlaanderen”, zei hij zondag in De zevende dag. “Zelfs voor Vlaanderen heeft confederalisme geen zin, want de uitdagingen bevinden zich momenteel op Europees niveau.”

De Wever zei zaterdag dat hij na de volgende federale verkiezingen maar “over één ding” wil spreken met de PS, de volgens hem logische gesprekspartner van zijn partij. “De Zweedse optie zal in 2024 niet meer gevolgd worden, het is confederalisme of niets.” Er dringen zich besparingen in de sociale zekerheid op, mensen zullen langer moeten werken en de gunstige stelsels zullen moeten worden afgebouwd,aldus De Wever - een situatie die de PS volgens hem doelbewust organiseert.

Maar de uitspraken van De Wever houden geen steek, analyseert MR-voorzitter Bouchez zondag. “Politiek is wiskunde en gaat over het aantal volksvertegenwoordigers dat je hebt om hervormingen te kunnen goedkeuren. Maar vandaag verdedigt bijna niemand nog het confederalisme, zelfs niet in Vlaanderen.”

Geen transfers

“Ik ga ervan uit dat in het confederalisme van mijnheer De Wever iedereen zijn eigen middelen beheert en dat dus vanuit Vlaanderen geen transfers meer zullen gebeuren in het kader van de sociale zekerheid. Maar daarover gaat nooit een akkoord komen met de PS”, aldus Bouchez. “Mijnheer De Wever moet ernstig zijn: ofwel zegt hij dat hij confederalisme wil, maar ik denk dat hij daarvoor geen meerderheid heeft, ofwel zegt hij dat hij een regering wil vormen die rechts is op sociaaleconomische thema’s.”

Bovendien heeft volgens Bouchez het confederalisme van De Wever inhoudelijk “geen zin”. “Momenteel bevinden de uitdagingen zich op Europees niveau. Dus we moeten die allemaal minstens op het niveau van het land regelen, niet op het niveau van de regio’s, zelfs al is zo’n regio erg performant.”