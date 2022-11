EERSTE PROVINCIALE. Herkol blijft verbazen, Bree-Beek nadert tot op één punt van leider

Bree-Beek klopte Zepperen-Brustem en nadert tot op één punt van de leider. Verderop profiteerde alleen Achel (3-1 zege tegen Alken) om de marge met de twee koplopers te verkleinen, want Torpedo ging onderuit in Eksel (3-1) en Park verloor zowaar met zware 1-4 cijfers tegen Herkol. De Peltenaren blijven verbazen, want na het doorsturen van vier belangrijke pionnen pakte het team van Bert Craeghs maar liefst 13 op 15. Ook de zege van Helson in Koersel trok de aandacht. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)