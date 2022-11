Maatregelen om energie te besparen zullen ook gevolgen hebben voor skitoeristen in Frankrijk

In de Franse Alpen passen de uitbaters van skigebieden zich aan de hoge energieprijzen aan. Eenvoudig is het niet om te besparen, maar het moet: ze verwachten energierekeningen die drie tot zes keer hoger zullen liggen dan in voorgaande jaren.

Een voorbeeld uit Chamonix, dichtbij de grens met Zwitserland: daar zullen de liften 10 procent trager gaan als er niet aangeschoven wordt. En als de uitbaters de melding krijgen dat er te weinig stroom dreigt te zijn om aan de vraag te voldoen, zullen de liften 30 procent trager gaan. In Val Thorens zal minder artificiële sneeuw geproduceerd worden, de verwarming binnen de verblijven lager gezet worden en al het hotel- en onderhoudspersoneel zal minder tijd krijgen om de lift te krijgen richting hun werk.

Benjamin Blanc, directeur van Les 3 Vallees waar Val Thorens in ligt, stelt skiërs en snowboarders gerust. “De maatregelen worden onzichtbaar en pijnloos voor onze klanten. Ons doel is dat onze klanten de impact niet gaan voelen.”

Het probleem in Frankrijk is dat de helft van de uitbaters dit jaar een nieuw energiecontract moet afsluiten. Bovendien is de inflatie ook daar gigantisch hoog. Zij verwachten dan ook prijzen die drie tot zes keer zo hoog liggen dan in voorgaande jaren.