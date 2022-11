Martinez verrast: Rode Duivels met Thorgan Hazard, Meunier en Onana in de basis tegen Marokko

Roberto Martinez schakelt tactisch bij tegen Marokko. Om de snelheid van de Marokkanen op te vangen zal de bondscoach in balverlies voor een viermansdefensie, kiezen. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld zullen die verdediging dragen met hun ervaring en dat betekent ook dat talisman Leander Dendoncker op de bank begint. Thorgan Hazard zal ook in de basis starten, net zoals Thomas Meunier en Amadou Onana die de plek inneemt van Youri Tielemans op het middenveld.

De tactiek zal op die manier flexibel zijn, want in balbezit kunnen we makkelijk omschakelen. Het is een aanpak die Martinez al eens hanteerde, maar niet zo vaak. Op het WK 2018 in onze succesmatch tegen Brazilië werkte dat systeem wel.

“Ik vond dat we het goed deden in de tweede helft tegen Canada en was tevreden van het middenveld Witsel - Onana”, vertelde bondscoach Roberto Martinez bij Sporza. “Marokko heeft spelers als Ziyech en Boufal die sterk zijn in een 1-op-1 situatie en dan is het belangrijk dat we de verdedigende capaciteiten hebben in het middenveld. Ik verwacht geen laag blok van de Marokkanen. Ze hebben een sterk middenveld en zijn gevaarlijk op de flanken en ik verwacht ook dat ze soms hoog druk zullen komen zetten. Het is een team vol vertrouwen.”

Of de Rode Duivels nu gaan spelen met een vier- of vijfmansdefensie relativeerde hij. “Ja en nee. Het is een vijfmansdefensie die dan weer kan evolueren naar een achterlijn met 3 of 4 spelers. In het moderne voetbal val je aan en verdedig je met 10 spelers en een doelman. Het spelsysteem is afhankelijk van het balbezit.”

Bondscoach Martinez houdt normaal gezien vast aan zijn 3-5-2-formatie. Die voor hem heilige tactiek gooide hij in het verleden zelden of nooit overboord. Maar na de moeizame zege tegen Canada had Kevin De Bruyne kritiek op de tactische stugheid van de bondscoach. “Ik snap de kritiek wel dat we geen plan B hebben. Zelf vind ik ook dat we op sommige momenten beter kunnen doen, maar als speler kun je de tactiek nu eenmaal niet veranderen. Dat is een keuze van de trainer. Als de bondscoach tactisch op dezelfde manier wil blijven voetballen, moeten wij hem daarin 100 procent volgen.” Martinez lijkt met de overschakeling naar een viermansdefensie tegemoet te komen aan de verzuchtingen van zijn belangrijkste speler.

De opstelling van de Belgen: Courtois; Meunier, Castagne, Alderweireld, Vertonghen; Onana, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi.