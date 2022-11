Na problemen met verblijfsvergunning: Miss België-finaliste Haifa Salem Ali toch mee op finalereis naar Egypte

Miss Limburg Haifa Salem Ali (20) is nu toch mee op de finalereis van de Miss België naar Egypte, na een tussenkomst van de ambassade. Dat was lang onzeker, omdat ze door haar verblijfsvergunning – ze vluchtte destijds uit Somalië – niet aan de juiste reispapieren geraakte.

Haifa groeide op in de Somalische hoofdstad Mogadishu, maar haar gezin ontvluchtte het land toen ze amper acht was. De voortdurende oorlogsdreiging had hen alle hoop op een stabiele toekomst ontnomen. Daarna volgde een parcours langs asielcentra in onder meer Turkije en Bulgarije, tot de familie in België aankwam.

LEES OOK. “Vluchtelingen kunnen ook iets bereiken in hun leven”: als kind gevlucht uit Somalië, nu is Haifa (20) gekroond tot Miss Limburg

Omdat Haifa nog over een verblijfsvergunning beschikt, had ze evenwel extra documenten nodig om met het comité achter Miss België naar Egypte te kunnen reizen. De andere finalisten daarentegen kunnen met hun internationaal reispas bij aankomst een zogenaamd visa on arrival krijgen. En net dat papierwerk raakte maar niet in orde. Tot net voor vertrek, na veel onderhandelen en met dank aan de Belgische ambassade in Egypte. Zondagmiddag kon ze dus gewoon mee met de TUI-vlucht richting Sharm El Sheikh.

Darline Devos, voorzitster van het comité: “Na veel nadenken en zoeken naar een oplossing ben ik erg opgelucht. Zo zie je maar: als je heel gedreven voor je doel gaat, kan je het bereiken. Altijd positief ingesteld blijven, dus, en alle mensen bedanken die steeds klaar staan om te helpen. Ik ben zo gelukkig voor Haifa, die nu voor het eerst in haar leven op reis kan met een vliegtuig.” (bpr)