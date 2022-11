DERDE PROVINCIALE. Monsterscore in 3B, vuurwerk en een gestaakte match in 3C

Breugel maakte in 3B brandhout van E. Houthalen (9-3). Maasland NO A won de topper van Grote Heide (4-0) en ziet Kaulille mee aan de leiding komen. In 3C won Smeermaas de Lanakense derby van Veldwezelt. Boxberg - Umitspor werd al na zeven minuten gestaakt. In 3A werd er dit weekend niet gevoetbald. Alle wedstrijden werden uitgesteld naar zondag 8 januari. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)