Japan laat zich verrassen en gaat onderuit tegen zwak broertje Costa Rica in absolute non-match

Japan heeft geen vervolg kunnen breien aan de knappe stunt tegen Duitsland. Tegen Costa Rica werd er zondagmiddag verloren met 0-1. Onwaarschijnlijk maar waar: de Costa Ricanen scoorden met hun enige schot op doel. Alles ligt open in groep E. Als Duitsland zondagavond wint van Spanje, dan hebben alle landen drie punten. De Rode Duivels nemen het in een eventuele 1/8ste finale op tegen één van die landen.

Sleutelmoment: Tien minuten voor tijd zorgde Fuller voor het eerste Costa Ricaanse schot op doel en het was meteen bingo.

Man van de match: Bij gebrek aan beter in deze slechte wedstrijd: Keylor Navas. De doelman van Paris Saint-Germain had niet heel veel werk, maar hield zijn ploeg op het einde wel recht.

Hem gaan we ook onthouden: De Japanse doelman Shuichi Honda liet de enige bal dat hij moest pakken binnen. Hij liet zich duidelijk verrassen en had de plaatsbal van Fuller gewoon moeten pakken.

De Japanse bondscoach wijzigde zijn elftal in vergelijking met de wedstrijd tegen Duitsland op liefst vijf posities. Onder meer Cercle Brugge-spits Ayase Ueda kwam verrassend aan de aftrap en Junya Ito (ex-Genk) verdween naar de bank.

Alle wijzigingen in de ploeg kwamen het spel van de Japanners niet meteen ten goede. We kregen een bijzonder gezapige eerste helft met periodes waarin Costa Rica opvallend veel balbezit had, maar het de Zuid-Amerikanen aan kwaliteit ontbrak om ook echt kansen te creëren. Van het Japan dat tegen de Duitsers zo sterk was, viel er tijdens de hele eerste helft niets te merken.

Veel strijd, weinig goed voetbal tijdens de eerste helft. — © AP

Als er maar één minuutje extra tijd wordt uitgedeeld op dit WK, dan weet je genoeg. Na 46 minuten voetballen noteerden we geen enkel schot op doel. Het kon alleen maar beter worden.

Eerste schot op doel

Ja hoor, de Japanse bondscoach bracht aan de rust met Hiroki Ito en Takuma Asano twee frisse krachten in en nog geen minuut later was het eerste schot op doel een feit. Keylor Navas was bij de pinken op de knappe poging van Morita. Nog een minuut later trapte ook Endo naar doel, maar zijn schot werd afgeblokt.

Japan begon aan één langgerekt offensief op zoek naar het openingsdoelpunt tegen Costa Rica, dat beter georganiseerd stond dan tegen Spanje (7-0-verlies) maar veruit het zwakke broertje van groep E is. Na de inbreng van twee oude bekenden uit de Belgische competitie - Junya Ito (ex-Genk) en Kaoru Mitoma (ex-Union) - in minuut 62 en 67 moest de wedstrijd helemaal openbreken. Ito lokte na een snelle dribbel door het centrum meteen een vrije trap uit, maar Kamada (ex-STVV) trapte die zwak in de muur.

Costa Rica uit het niets

Tien minuten voor tijd gebeurde het ondenkbare. Na balverlies in de Japanse defensie kon Costa Rica eindelijk eens naar doel trappen. Fuller deed het met een vrij zachte plaatsbal, maar de Japanse doelman Gonda liet zich verrassen en het stond plots 0-1. Niemand die dit zag aankomen.

© AP

Japan probeerde nog terug te slaan en vooral Mitoma zorgde op zijn linkerflank nog voor gevaar, maar Keylor Navas hield zijn team recht. Groep E ligt nog volledig open. Als Duitsland zondagavond wint van Spanje, dan komen alle landen op drie punten te staan.

Japan: Gonda – Yamane (62’ Mitoma), Itakura, Yoshida, Nagatomo (46’ H. Ito) – Endo, Morita, Kamada – Soma (82’ Minamino), Doan (67’ Ito), Ueda (46’ Asano)

Costa Rica: Navas – Fuller, Duarte, Waston, Calvo, Oviedo – Borges (89’ Salas), Tejeda, Torres (65’ Aguilera), Campbell (90+5’ Chacón) - Contreras (65’ Bennette)

Doelpunten: 81’ Fuller 0-1

Gele kaarten: 41’ Contreras, 44’ Yamane, 61’ Borges, 70’ Calvo, 84’ Itakura, 90+3’ Endo

Scheidsrechter: Michael Oliver (Eng)

Toeschouwers: 41.479