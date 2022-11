Marcel Vanthilt vormt quizduo met VTM-verrader

Leopoldsburg

Ook deze week quizzen Julie Van den Steen en Jens Dendoncker met enkele ongewone quizduo’s in Even Goeie Vrienden. Zo werd Kampenaar Marcel Vanthilt (65) voor het spelletje gekoppeld aan Jamie-Lee Six. Maar de Willy-dj en de actrice en deelneemster van De Verraders blijken mekaar niet te kennen. Ook hun tegenstanders kunnen wat hulp gebruiken als ze elkaar voor het eerst zien. “Ik herken je stem maar ik kan je niet thuisbrengen. Ik kijk nooit televisie”, schrikt Francesco Planckaert wanneer actrice Liesa Naert achter het gordijntje opduikt. (nco)

Marcel Vanthilt samen met Jamie-Lee Six. — © vtm

‘Even Goeie Vrienden’, VTM, van maandag t.e.m. donderdag, 21.55 uur