Lot van Sonny uit Kinrooi in ‘The Voice’ ligt in handen van Q-luisteraars

Kinrooi

De plekjes in de liveshows van The Voice van Vlaanderen, die vrijdag starten op VTM, zijn bijna allemaal ingenomen. Alleen Laura Tesoro moet nog een laatste teamlid kiezen. Daar krijgt ze maandagochtend de hulp voor van de Q-luisteraars. In de ochtendshow zullen drie kandidaten hun nummer uit de blind auditions nog eens brengen. De luisteraars beslissen dan wie er doorgaat. Sonny Sinay (38) uit Kinrooi is nog altijd in de running. Hij neemt het op tegen Tessa (22) en Jordy (25). Sonny kon met All by Myself van Céline Dion destijds vier coaches overtuigen en draaide na de knockouts mee in The Voice Comeback Stage.(nco)

Sonny Sinay. — © vtm

LEES OOK. Sonny zingt voor overleden vader in ‘The Voice’: “Hij vond me een superster en zei dat ik altijd moest doorzetten”

‘The Voice van Vlaanderen’, iedere vrijdag op VTM en VTM GO