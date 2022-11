KRC Genk Ladies C. — © Dick Demey

In eerste nationale springt Genk B (4-0-winst tegen Famkes WDM) naar plaats vijf in het klassement. De dames van Alken (3-2 winst tegen Sibret) behouden het maximum van de punten.

In de provinciale reeksen stonden de 1/8e finales van de Beker van Limburg op het programma. Genk C overklaste Fufo Beringen met 19-1! Anouk Versluijs was goed voor zeven doelpunten.