Kim Jong-un spreekt over het “ultieme doel” van Noord-Korea en noemt nieuwe raket “sterkste strategische wapen ter wereld”

Het ultieme doel van Noord-Korea is om de sterkste kernmacht ter wereld te worden. Dat heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gezegd tijdens een bezoek aan het leger. Waarop zijn dochter voor de tweede keer in korte tijd aan zijn zijde stond.

Volgens Kim is het uitbouwen van een nucleair arsenaal om Noord-Korea en zijn bevolking te beschermen, “de grootste en belangrijkste revolutionaire zaak”. Daarbij is het “ultieme doel om de krachtigste strategische macht” te hebben.

De Noord-Koreaanse leider zou de verklaringen zaterdag hebben afgelegd terwijl hij tientallen functionarissen promoveerde die betrokken waren bij de recente test van een Hwasong-17, een nieuw type intercontinentale ballistische raket. Kim noemde dat “het sterkste strategische wapen ter wereld”. De medewerkers aan het project “maakten een geweldige sprong voorwaarts bij de ontwikkeling van technologie om kernkoppen op ballistische raketten te monteren”.

Verbod

Resoluties van de Verenigde Naties verbieden Noord-Korea om intercontinentale ballistische raketten - die meer dan 5.500 kilometer kunnen afleggen - te testen, net als andere raketten die kernbommen kunnen dragen.

Pyongyang voert de jongste tijd aan een sneltempo rakettesten uit. Dat deed de spanningen met Zuid-Korea toenemen en de vrees ontstaan dat het regime van Kim werkt aan zijn eerste nucleaire test in jaren.

Dochter

Opmerkelijk aan dat bezoek van Kim Jong-un aan zijn troepen was dat zijn dochter hem voor de tweede keer in een week tijd vergezelde. Haar leeftijd wordt geschat op 12 of 13 jaar. Volgens staatsmedia is zij Kim’s favoriete kind. Binnen vijf jaar zou zij in aanmerking kunnen komen om naar de universiteit of het leger te gaan. Het wekt volgens internationale waarnemers het idee dat Noord-Korea na de heerschappij van Kim Jong-un wel eens opnieuw een Kim aan het hoofd kan hebben.

