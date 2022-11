Wie vervangt Neymar bij Brazilië? Zes alternatieven zijn samen 120 (!) miljoen euro meer waard dan volledige ploeg Rode Duivels

Een speler als Neymar (30) met een blessure zien uitvallen is altijd een domper. Maar wanneer de alternatieven zó talrijk en zó goed zijn, kunnen we toch van een klein luxeprobleem spreken. Wie komt er tegen Zwitserland aan de aftrap in de plaats van Neymar? Bondscoach Tite heeft keuze zat. De zes mogelijke vervangers zijn samen 370 miljoen euro waard. Dat is dik 120 miljoen euro meer dan de volledige basisploeg van de Rode Duivels van zondag tegen Marokko.