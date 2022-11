BetFirst BNXT League: winst voor Antwerp Giants en Kangoeroes Mechelen

De achtste speeldag van de BXNT League bracht voor Kangoeroes Mechelen en Antwerp Giants winst. De Maneblussers wonnen in de eigen Winketkaai van Bergen, de Sinjoren in Luik. Deze namiddag (16u30 Alverberg Hasselt) is er nog Limburg United-Charleroi.

Telenet Giants Antwerp, met voor het eerst de Amerikaanse guard Brandon Anderson, controleerde de eerste drie kwarts. Via Spencer Butterfield (16 punten), Desonta Bradford (12 punten, 6 assists) en Reggie Upshaw (10 punten, 5 rebounds) ging het na 19-24 naar een 35-44 bonus halfweg. Met ook Jean-Marc Mwema (4 op 6 bommen) drukten de Giants op het gaspedaal en ging het na 45-57 naar maximaal 52-74. Ondanks dominantie in de rebound voor Luik (43-28) leek de buit voor de Sinjoren binnen. In het slotkwart viel Antwerp Giants echter stil. Zeven gemiste vrijworpen in de slotperiode, slechte defense en vooral nervositeit maakte een Luikse remonte mogelijk. Ioann Iarochevitch (19 punten, 6 rebounds), Maxime Depuydt (18 punten), Niels Van Den Eynde (12 punten, 4 assists) en Romain Bruwier (6 punten, 10 rebounds) waren de bezielers van de comeback. Van 70-84 ging het naar naar 79-85. Jean-Marc Mwema en Spencer Butterfield stelden de verdiende Antwerpse zege na een zwak slotkwart toch nog veilig. Met 3 op 6 en nog twee inhaalwedstrijden op de affiche rukken de Giants stillaan op richting middenmoot.

Jean-Marc Mwema dropte vier op zes bommen voor de Giants in Luik. — © BELGA

Bergen opende het beste in de Mechelse Winketkaai en had na het openingskwart een 20-23 bonusje op zak. Kangoeroes Mechelen stelde in het tweede kwart orde op zaken. Via Richmond Arrirguzoh (18 punten, 7 rebounds) en Domien Loubry (15 punten, 4 rebounds, 6 assists) ging het naar een 47-38 Mechelse voorsprong halfweg. Ook het derde schuifje was voor de Maneblussers. Mattias Palinckx kwam ook in de dubbele cijfers: 73-58. Het slotkwart was wel voor de Henegouwers maar de overtuigende winst bleef wel in Mechelen. Met 5 op 7 fonkelt Kangoeroes Mechelen op een mooie derde plaats.

Luik-Telenet Giants Antwerp 81-89

Kwarts: 19-24-16-20, 17-30, 29-15

Luik: Potier 4, Lemaire 2, Iarochevitch 19, Bogaerts 7, Depuydt 18, Bruwier 6, Fifolt 6, Noterman 7, Van Den Eynde 12

Telenet Giants Antwerp: Anderson 5, Smout 4, Hamm 13, Bradford 12, D’Espallier 7, De Ridder 6, Butterfield 16, Mwema 14, Upshaw 10

Kangoeroes Mechelen-Bergen 89-80

Kwarts: 20-23, 27-15, 26-20, 16-22

Kangoeroes Mechelen: Fobbs 8, Mukubu 4, Loubry 15, Foerts 5, Palinckx 10, Arirguzoh 18, Davis 13, Thomas 12, Van Buggenhout 0, Tshimanga 0, Mennes 1

Bergen: Braxton 6, Moore 15, Harris 16, Mintogo 6, Zubac 3, Vrabac 15, Mortant 2, Neri 3