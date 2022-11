Help, schaatstempel Thialf dreigt te verdwijnen (en daardoor ook schaatsseizoen 2023)

De torenhoge energiekosten eisen hun tol. In 2023 moet immers een nieuw energiecontract worden afgesloten, met onvermijdelijk duurdere rekeningen dan de huidige tarieven. Minne Dolstra, directeur-bestuurder van Thialf, ziet het niet meer zitten en schreef een open brief aan de Nederlandse overheid. “Zonder steun is sluiting onvermijdelijk, en er is geen enkele garantie dat het schaatsseizoen zal kunnen worden afgewerkt”, zo schrijft interim-directeur Minne Dolstra in een open brief, gericht aan de regering.

Nochtans kan Thialf al op steun rekenen, want niet voor het eerst zit de ijstempel in slechte papieren en dreigt de sluiting. Vorig jaar zetten Sven Kramer en Ireen Wüst, de grootste Nederlandse schaatsers aller tijden, zich in voor de goede zaak, en met succes: er kwam 1 miljoen per jaar van de regering, tot 2026.

Dat blijkt dus niet genoeg door de (toen nog) onverwachte stijging van de energieprijzen. Er dreigt een tekort van meer dan 1 miljoen euro.

Ook de toekomst van andere Nederlandse ijsbanen is in gevaar, maar Thialf is het paradepaardje, waar al heel veel geld werd ingepompt. In de plek in Heerenveen hebben de Nederlandse toppers hun thuisbasis, net als olympisch kampioen Bart Swings, die enkele jaren geleden vlakbij de ijsbaan een appartement huurde. Begin maart 2023 vindt onder meer het WK afstanden plaats in Thialf.