Oekraïne en Rusland wisselen opnieuw krijgsgevangenen uit

“We hebben 36 van onze mensen thuisgebracht, 1 burger en 35 soldaten,” liet het hoofd van het presidentiële bureau in Kiev, Andriy Yermak, weten via Telegram. Onder de mensen die vrijgelaten zijn, zijn soldaten die de stad Marioepol verdedigd hebben en leden van de nationale garde die aan het begin van de oorlog gevangen genomen waren in de verboden zone rond de kerncentrale van Tsjernobyl.

De vrijgelaten Oekraïners zouden tussen de 19 en 56 jaar oud zijn.

Het Russische ministerie van Defensie in Moskou heeft bevestigd dat 35 van zijn soldaten woensdag zijn vrijgelaten. Ze worden nu naar Moskou gevlogen voor medische behandeling.