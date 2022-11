EERSTE NATIONALE. Broer van Rode Duivel scoort, slotfase beslissend voor THES en Patro

Patro won in extremis van rode lantaarn Hoogstraten (1-2) en blijft aan de leiding in eerste nationale. THES verloor in de slotfase twee punten na een strafschopdoelpunt van La Louvière. Bij Heist scoorde broer van Rode Duivel Carrasco. Stijn Vreven pakte met Dessel Sport een punt op het veld van Visé. Lees hier de verslagen van de wedstrijden in eerste nationale van dit weekend. (kj/jmi)