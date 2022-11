Maasmechelen

Hij is Turks, zij is Italiaans. En dat leidt tot grappige culturele verschillen. Op TikTok heeft het gemengde koppel Selin Maroccoli (26) en Muhammed Ayas (26) uit Maasmechelen 70.000 volgers. “Hij durft pasta met ketchup eten. Voor mij is dat not done”, lacht Selin.