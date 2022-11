Dochter (19) mag executie van haar vader niet bijwonen in VS: “Mijn hart breekt dat ik zijn laatste momenten niet kan meemaken”

Vader Kevin Johnson (37) werd ter dood veroordeeld voor de moord op een politieagent in Kirkwood in 2005. Hij was toen 19 jaar en zit sinds zijn dochter Khorry 2 jaar oud is al in de gevangenis. Toch kregen de twee doorheen de jaren een goede band. Ze belden, schreven brieven en e-mails en Khorry kwam al meerdere keren op bezoek.

Vermoedelijk in de loop van deze maand zal de executie van de man plaatsvinden. Maar zijn dochter zal daar niet bij kunnen zijn. Ze is 19 jaar oud - minderjarig in de VS - en volgens de letter van de wet in Missouri is dat te jong. Dat vocht ze aan voor de rechtbank, met steun van haar vader en een mensenrechtenorganisatie, maar kreeg ongelijk.

“Mijn hart breekt dat ik op zijn laatste momenten niet bij mijn vader kan zijn”, schreef ze in een verklaring aan Amerikaanse media. “Hij heeft heel hard gewerkt om zichzelf in de gevangenis te rehabiliteren. Ik bid dat gouverneur Mike Parson mijn vader gratie zal verlenen.”

Zijn dochter was niet de enige die Johnson bij zijn executie wilde. Hij heeft ook een spiritueel adviseur gevraagd, net als zijn broer en zijn gewezen schooldirecteur. Zijn advocaten hebben meerdere pogingen gedaan om zijn leven te redden, onder meer door te pleiten dat racisme een rol speelde in zijn terdoodveroordeling. Zij kregen nooit gelijk in de rechtbank.