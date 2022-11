Ex-wereldkampioen Patrick Lange loopt snelste marathon ooit tijdens Ironman triatlon

De Duitser Patrick Lange heeft vrijdag een record gevestigd in de Ironman van Israël. De Duitse tweevoudige wereldkampioen won niet alleen de race aan het meer van Galilea, hij liep ook de snelste afsluitende marathon ooit in een Ironman triatlon. De 36-jarige Lange legde de 42,195 kilometer al lopend af in 2u30’32. Dat is meer dan vier minuten sneller dan het vorige record van Matt Hanson.

Lange won in Israël de Ironman in 7 uur en 42 minuten, een nieuwe persoonlijke besttijd. Een flinke opsteker voor de Duitser, die zich in 2017 en 2018 in Hawaï tot wereldkampioen kroonde maar in 2022 een moeilijk jaar kende.