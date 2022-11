Hoe Camilla na amper drie maanden al breekt met eeuwenoude traditie in Brits koningshuis

Camilla Parker Bowles laat er geen gras over groeien. De echtgenote van koning Charles is nog maar drie maanden koningin-gemalin en ze breekt al met een eeuwenoude traditie in het Britse koningshuis.

LEES OOK. Britse koningin Camilla heeft nieuw monogram

Al van in de Middeleeuwen worden leden van het Britse koningshuis bijgestaan door hofdames. Ladies-in-waiting, noemen ze hen over het Kanaal. Dat zijn vrouwen die ten dienste staan van de royals tijdens officiële aangelegenheden. Zij zorgen bijvoorbeeld dat de Queen drank heeft, iets kan eten en dat ze de kans krijgt met genoeg mensen te praten op recepties of evenementen. Daarnaast nemen ze boeketten of cadeaus aan die de Queen krijgt, zodat ze die niet heel de tijd zelf moet vasthouden. Tot het takenpakket behoorde ook nog de brieven aan de koningin beantwoorden en de dagplanning opstellen. Daarvoor krijgen ze geen loon, maar hun onkosten werden wel vergoed. Tot aan haar overlijden had koningin Elizabeth II zeven van die hofdames. Enkelen van hen voerden die taak al meer dan zestig jaar uit.

LEES OOK. Politie arresteert man die Charles en Camilla bekogelt met eieren

Niet iedereen kon zomaar hofdame worden. Er ging altijd al een lange selectieprocedure aan vooraf en er werd steevast gekozen voor vrouwen uit de aristocratie. De hofdames krijgen te maken met de hoogstgeplaatste Britten op hun en op hun slechtst. Dat bleek twee jaar geleden nog, toen Lady Anne Glenconner na dertig jaar als hofdame van prinses Margaret haar explosieve memoires uitbracht. Daarin beschreef ze zonder schroom en rechtuit hoe alles verliep en hoe niet alle royals even beschaafd met elkaar omgingen.

Eigentijdser

Maar aan het tijdperk van de hofdames komt nu een einde. De 75-jarige koningin-gemalin Camilla had eerder al aangegeven dat zij een wat eigentijdser koningshuis wilde, met wat minder personeel in economisch moeilijke tijden ook, en meteen keek ze daarbij naar de hofdames. Nu voegt ze de daad bij het woord: vanaf maandag zal ze niet meer door de zes hofdames bijgestaan worden. In de plaats komen er Queen’s companions, zoals de rol officieel zal heten.

Die zes companions of gezellen zullen een meer occasionele en informele rol vervullen, klinkt het in het koningshuis. Zij zullen de koningin vergezellen op officiële aangelegenheden - buitenlandse reizen bijvoorbeeld - maar zullen zich niet meer moeten bezighouden met de administratie, de dagplanning of het beantwoorden van brieven. Een salaris krijgen ze niet, hun onkosten worden wel vergoed.

Vrienden

De eerste gezellen worden personen die al lange tijd bevriend zijn met de koningin: Jane von Westenholz, de markiezin van Lansdowne, Lady Katharine Brooke, Sarah Troughton, Lady Sarah Keswick en barones Chisholm. Die laatste is geen persoonlijke kennis of vriendin van de koningin, maar heeft haar strepen verdiend in de politiek. Daarnaast stelde de koningin-gemalin majoor Ollie Plunket aan als haar persoonlijke assistent.

Denk trouwens niet dat de voormalige hofdames van de betreurde Queen Elizabeth II nu zomaar afgedankt worden. Zij zullen koning Charles III voortaan helpen bij het organiseren van evenementen in Buckingham Palace en zullen daar bekend staan als “dames van het huishouden”.