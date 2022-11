Bondscoach Saoedi-Arabië ontkent dat spelers een Rolls-Royce krijgen na sensationele zege

De voetballers van Saoedi-Arabië krijgen toch geen Rolls-Royce Phantom na de sensationele overwinning op Argentinië van eerder deze week. Het leek erop dat de spelers die verantwoordelijk zijn voor de 2-1 zege op Messi & co, op een wel heel ’rijkelijke’ manier beloond zouden worden.

Drie dagen na de stunt kwam naar buiten dat alle spelers van Saoedi-Arabië een Rolls-Royce Phantom zouden krijgen van de prins. De bondscoach liet zaterdag weten dat hier niets van waar is. „Het is op dit moment niet het moment om iets te krijgen”, aldus Hervé Renard.

Eerder in de week had de Saoedische koning Salman het hele land blij gemaakt, door iedereen in het land een vrije dag te geven na de winst op Argentinië.

Doldwaze minuten

Tijdens het eerste groepsduel dinsdag kwam Saoedi-Arabië door een rake strafschop van Lionel Messi al snel achter, maar in tien doldwaze minuten na rust zetten de Saoedi’s de wedstrijd volledig op zijn kop door goals van Saleh Al-Shehri en Salem Al-Dawsari.

Zaterdag verloor Saoedi-Arabië echter de tweede groepswedstrijd. Polen was met 2-0 te sterk.