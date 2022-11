Op WK 2018 in staf Rode Duivels, nu werkt video-analist El Habchi bij Marokko: “De Bruyne praat Arabisch”

Herinnert u zich nog de deejay tijdens de viering op de Brusselse Grote Markt na het WK in Rusland? Wel, die man werkt nu voor… de Marokkaanse nationale ploeg. Video-analist Mousa El Habchi over toen en nu: “Voor deze match had ik niet veel werk…”

Over zijn keuze voor Marokko: “Martinez toonde begrip”

“Het was de bedoeling om op dit WK nog voor de Rode Duivels te werken, maar toen kwam het aanbod van Marokko. Het sportieve project was mooi, financieel was het beter. Bovendien kon ik me dan concentreren op één job – voorheen combineerde ik mijn werk met een functie bij Anderlecht -, dat heeft veel stress doen verdwijnen. Bij Marokko ben ik niet louter video-analist: ik geef ook lessen video-analyse aan jongeren. Roberto Martinez toonde destijds begrip voor mijn keuze, hij zei me dat ik de kans moest grijpen.”

Over de match tegen België: “De simpelste wedstrijd voor mij”

“België analyseren is de makkelijkste job van mijn leven. Normaal bereiden we een wedstrijd met zijn drieën voor, maar nu heb ik de twee anderen gezegd dat het me wel alleen zou lukken. Ik ken alle spelers, ook de nieuwelingen. Ik heb bijvoorbeeld Zeno Debast nog onder mijn hoede gehad bij de jeugd van Anderlecht. Ik ga blij zijn om hem terug te zien, net als de andere Rode Duivels en stafleden uiteraard.”

Over Martinez: “Hij houdt van muziek van de jaren negentig”

“Ik heb nog regelmatig contact met Roberto Martinez. Hij heeft me niks over Marokko gevraagd, neen. (lacht) Onze band is goed. Roberto is zeer eerlijk en professioneel, dat weet iedereen, maar hij houdt ook wel van feestjes – dat is niet zo bekend. Hij zorgt altijd voor een goeie ambiance. Zijn favoriete muziek is die van de jaren negentig. We praten vaak over muziek, ook omdat ik deejay ben. Roberto staat open voor nieuwe stijlen.”

Over ‘deejay’ Hazard: “Het is niet voorbij”

“Ik stond samen met Eden te draaien op het balkon van het Brusselse gemeentehuis, nu al vier jaar geleden. Nochtans is Eden niet de grootste muziekfreak. Thomas Meunier en Axel Witsel zijn er meer mee bezig, zij hebben zelfs een draaitafel. Maar om terug te komen op Eden: hij is een ongelofelijke kerel. Hij ziet er altijd gelukkig uit. Hij voelt zich niet beter dan de rest omdat hij bij Real speelt. We mogen trouwens niet de fout maken te denken dat het voorbij is met Eden. Hij is en blijft een gevaarlijke speler. Net als Trossard. Hem moeten we in de gaten houden.”

Over De Bruyne: “Ik ga onze jongens waarschuwen: ‘Praat geen Arabisch met Kevin in de buurt’”

“Kevin spreekt Arabisch, jawel. Puur qua woordenschat trekt hij zich goed uit de slag. Blijkbaar had hij in zijn jeugd wat Marokkaanse vrienden. Hij heeft daar veel van opgestoken. Soms spraken wij een beetje Arabisch tegen mekaar, Eden en Romelu kunnen het ook een beetje. Ik zal onze spelers waarschuwen dat ze de tactiek niet in het Arabisch mogen bespreken als Kevin in de buurt is. (lacht) Soit, veel van onze spelers zijn ook het Nederlands en het Frans machtig. Veel zal het dus niet uitmaken.”

Over Kompany: “Hij vroeg me terug te keren naar Anderlecht”

“Toen Kompany trainer werd bij Anderlecht, ben ik gecontacteerd om de club te vervoegen. Maar ik had reeds getekend bij Marokko. Ik vond het wel een mooi compliment, het moet zijn dat ik een goede indruk nagelaten had. Ik hoop oprecht dat Anderlecht terugkomt aan de top.”

Over Henry: “Zeer belangrijk voor de Duivels”

“Toen ik hoorde dat Henry de staf zou vervoegen, heb ik Robert Martinez gebeld met de vraag of het waar was. Toen het effectief zo bleek te zijn, dacht ik dat ik droomde. Ik was in het begin wat geïntimideerd, maar het contact verliep gemoedelijk. Henry is zeer belangrijk voor de Rode Duivels. Men onderschat ook zijn kennis: hij is echt een encyclopedie.”