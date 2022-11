Sterke LeBron James helpt Lakers tegen Spurs opnieuw aan zege

De Lakers moesten het zaterdag in de NBA dan wel stellen zonder Anthony Davis, die de afgelopen dagen een aantal erg knappe prestaties op het parket bracht, maar konden rekenen op hun gebruikelijke sterkhouder LeBron James. De ‘King’ keerde een dag eerder terug na een afwezigheid van twee weken en leverde een topprestatie in de tweede wedstrijd op rij in San Antonio. Hij scoorde 39 punten en was goed voor elf rebounds en drie assists in de 138-143 overwinning.