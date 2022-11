En of het deugd deed! Messi en co dansen en zingen in de kleedkamer na zege tegen Mexico

Het was op matchdag twee zaterdagavond al erop of eronder voor Argentinië tegen Mexico. Met dank aan Lionel Messi werd het erop: 2-0 en de kansen op kwalificatie werden gaaf gehouden. Achteraf in de kleedkamer werd er - ook door Messi - flink gezongen en gedanst, zo tonen beelden die gemaakt werden door verdediger Otamendi.

“Dit was wat we nodig hadden”, sprak Messi, die goed was voor een doelpunt en een assist na de match. “We hadden onszelf met de eerdere nederlaag in grote problemen gebracht. Maar we zijn er nog lang niet. Vanaf nu zijn alle wedstrijden voor ons een soort van finale.”

“We wisten dat we moesten winnen en we wisten hoe we dat konden doen”, vervolgde Messi. “Toch was het niet gemakkelijk. Vooral de eerste helft kwamen we moeilijk in ons spel tegen de sterke Mexicanen. Na de rust ging het beter, waren we meer onszelf. Toen hebben we de wedstrijd ook in ons voordeel kunnen beslissen.”

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni was zaterdag gelukkig na de uiterst belangrijke 2-0 zege in het tweede groepsduel op het WK in Qatar tegen Mexico. Scaloni benadrukte het belang van sterspeler Lionel Messi, maar wilde ook de druk op zijn spelersgroep verlichten. “Er ligt zoveel verantwoordelijkheid op hen”, aldus Scaloni. “Het is moeilijk om de mensen duidelijk te maken dat de zon morgen opkomt, of we nu winnen of niet.”

© AP

“Dit is wat hij doet”, zei een opgetogen Scaloni op de persconferentie. “Na een valse start tegen Saoedi-Arabië zet hij ons weer op weg naar de overwinning. We wisten dat het vandaag weer moeilijk zou worden. De eerste helft was niet goed, maar we hebben tijdens de rust enkele aanpassingen gedaan en dan was het in de tweede helft beter. De spelers vonden elkaar in het centrum van het veld. We wonnen ook meer duels, en dan komt er wat iedereen verwacht. Onze nummer tien scoort opnieuw. Er heerst nu een groot gevoel van opluchting.”

Scaloni wilde zijn spelers uit de wind zetten. “Mensen moeten beseffen dat het slechts om een voetbalwedstrijd gaat. De zon komt morgen op, ook als we verliezen. Dat is soms moeilijk duidelijk te maken. De spelers moeten dat ook in zich opnemen, anders wordt het moeilijk. Het is voor Lionel zijn laatste WK, iedereen moet daarvan genieten. Wij blijven als team bescheiden en blijven hard werken. Het is ontroerend om de jongens bezig te zijn. Ze spelen met een grote verantwoordelijkheid op de schouders. Ik ben heel trots op hen. Het is net als vorig jaar in de Copa América.”