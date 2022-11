Ongezien protest in China: “Weg met de Communistische Partij! Weg met Xi Jinping!”

Uit protest tegen de strenge coronamaatregelen van de Chinese regering zijn in Shanghai in de nacht op zondag honderden jongeren op straat gekomen. Op videobeelden die op het internet circuleren, is te horen hoe demonstranten “Weg met de Communistische Partij! Weg met Xi Jinping (de Chinese president, nvdr)” scandeerden.

Dergelijke openlijke protesten zijn ongebruikelijk in het autoritair geregeerde China, dat 1,4 miljard inwoners telt. De politie zou meerdere personen hebben opgepakt.

Aanleiding van de protesten was een brand die donderdagavond was ontstaan in een appartementsgebouw in Ürümqi, de hoofdstad van de noordwestelijke Chinese provincie Xinjiang. Daarbij vielen zeker tien doden en negen gewonden. Op sociale media hekelden bewoners dat de strenge coronamaatregelen de hulpdiensten belemmerden bij de blus- en reddingswerken, en dat de evacuatie van de bewoners bemoeilijkt werd door vergrendelde deuren in het gebouw.

In Ürümqi, net als in andere delen van Xinjiang is al meer dan drie maanden een lockdown van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de stad wonen 3,5 miljoen mensen.

De brand leidde ook al in Ürümqi en Peking tot protest. Actievoerders braken in de Chinese hoofdstad door de hekken rond hun wooncomplexen en riepen op tot een einde aan de blokkades.

De coronacijfers in China liggen op het hoogste niveau sinds de start van de pandemie. De gezondheidscommissie meldde zondag meer dan 39.000 nieuwe besmettingen, het vierde record op rij. Peking blijft intussen vasthouden aan zijn strenge zerocovidbeleid.