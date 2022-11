Jaak Van Assche is een man van vele kunsten, maar eentje heeft hij zéker onder de knie, ook al piept en kraakt dat gewricht luider dan hem lief is: waardig oud worden. “De honger om te acteren is er nog altijd, dat gaat niet weg. Ik blijf bezig.” Zoals in Familie op VTM, en straks ook in de filmversie van De zonen van Van As, vanaf 7 december in de zalen.