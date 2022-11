Kevin incasseerde vijf messteken: “Wegvluchten was geen optie, ik wou mijn vrouw en dochtertje verdedigen”

Geluwe

Kevin Devos (32) overleefde vrijdagavond vijf messteken in zijn nek en zijn schouder tijdens een hallucinante confrontatie in het West-Vlaamse Geluwe. “Het was puur zinloos geweld, zonder enige aanleiding. Ik stond met mijn vrouw en kind gewoon op de verkeerde plaats op het verkeerde moment”, zegt Kevin. “En ik mag blij zijn dat ik het heb overleefd. Eén messteek in mijn nek miste een slagader amper op één cm.”