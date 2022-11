22 flatbewoners in Bree brengen nacht elders door na brand in bloemenwinkel

Door een brand in een bloemenwinkel in Bree is een appartementsblok tijdelijk onbewoonbaar. De brandweer moest de mensen zondag in de vroege ochtend evacueren. 22 mensen moeten voorlopig elders verblijven.

De oproep kwam zondag rond 2.20 uur bij de brandweer van Bree binnen. Op de Witte Torenwal, in het centrum van Bree, brandde het in bloemen- en cadeauwinkel Mooi Zo. De zaak ligt op het gelijkvloers van een appartementsblok en het vuur was in de achterruimte, aan de zijkant ontstaan. Daar lag een stapeltje decoratief hout. Hier moet iets bij hebben gelegen waarna er een brand ontstond. “We hadden het vuurtje vrij snel onder controle waardoor de brandschade beperkt bleef, maar het ging wel gepaard met heel veel en hevige rookontwikkeling”, zegt Koen Maes van de Breese brandweer. “De oorzaak van de brand is niet bekend, maar heel waarschijnlijk accidenteel. De roet- en rookschade in de bloemenzaak is groot.”

© ppn

Persoon naar ziekenhuis

Omdat boven de winkel veel appartementen liggen werd met het zogenaamde pre-MIP de aanzet tot het Medisch Interventieplan afgekondigd. Onder meer een ambulance en MUG-team kwamen ter plaatse. Alle hulpdiensten voerden samen met de lokale politie Carma het evacuatieplan uit. “In totaal gaat het om 22 getroffen bewoners. Een deel van hen waren bij onze aankomst al naar buiten aan het komen. We hebben dan iedereen opgevangen. Een persoon had rook binnengekregen en werd overgebracht naar het ziekenhuis”, verduidelijkt Maes.

Vermisten

Tijdens de evacuatie waren enkele mensen nog vermist. “Het is weekend en een avond dat mensen uitgaan. Zo vreemd is dat dus niet. Sommigen waren daadwerkelijk nog op stap, anderen verbleven elders”, vertelt Koen Maes. “Maar in een half uur tijd hebben we iedereen geïdentificeerd en gelokaliseerd.”

De appartementen van de 22 bewoners zijn door de rookontwikkeling tijdelijk onbewoonbaar verklaard. “Samen met de medische diensten hebben we voor iedereen opvang gezorgd. De mensen konden terecht bij familie en vrienden of mochten de nacht in een hotel doorbrengen.”

De brandweer moest na de bluswerken de gehele appartementsblok ventileren. “We voeren CO-metingen uit en wanneer al die cijfertjes terug in orde zijn kunnen we de woningen weer vrijgeven”, aldus Koen Maes van de brandweer van Bree.