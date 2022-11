Duitsland onder zware druk, een scorende schoonzoon en een update over Neymar: dit mag u vandaag verwachten van het WK

Het WK voetbal 2022 in Qatar is volop aan de gang. Mis geen enkele belangrijke wedstrijd of leuk weetje dankzij dit overzicht. Dit mag u vandaag verwachten.

Welke matchen staan op het menu?

11u00 Japan - Costa Rica

14u00 België - Marokko

17u00 Kroatië - Canada

20u00 Spanje - Duitsland

Welke partij moet u zeker volgen?

Die van de Rode Duivels uiteraard, maar dé topper van de dag gaat tussen Spanje en Duitsland. Zeker als Japan ’s middags wint, is de Mannschaft verplicht om de drie punten te pakken, of het mag al inpakken. De druk op Hansi Flick en de zijnen is groot en afgaande op de laatste onderlinge confrontatie wordt het een zware dobber. In november 2020 won La Roja nog met 6-0.

Ferran Torres scoorde tweemaal tegen Costa Rica. — © AFP

Welke speler moet u in de gaten houden?

Ferran Torres. De 22-jarige aanvaller van Barcelona maakte in die 6-0-zege twee doelpunten voor Spanje en bewees tegen Costa Rica dat hij zijn torinstinct heeft meegenomen naar het WK. Hij scoorde twee keer en maakte zijn schoonvader heel blij. Dat is namelijk de bondscoach – Torres is samen met diens dochter Sira.

Met deze toogmunitie praat u uw medekijkers onder tafel

Gaku Shibasaki (30), middenvelder van Japan, scoorde zes jaar geleden al tweemaal tegen Costa Rica-doelman Keylor Navas. Hij loodste zijn club Kashima Antlers toen bijna voorbij Real Madrid in de finale voor WK voor clubs, maar Cristiano Ronaldo zette met een hattrick de scheve situatie nog recht.

Shibasaki vorig jaar tegen Saudi-Arabië. — © Getty Images

Wat gebeurt er naast het veld?

Vandaag geeft de Braziliaanse bondscoach Tite een persconferentie, daags voor de match tegen Zwitserland. Dan kan hij nog eens een update geven over de blessure van Neymar, al weten we al dat de aanvaller voor deze groepswedstrijd verstek geeft. Zijn enkel is immers behoorlijk gezwollen.