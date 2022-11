Spaanse bondscoach heeft duidelijke boodschap voor zijn speler-schoonzoon: “Als hij zijn duim in zijn mond steekt als hij scoort, haal ik hem het veld af”

Luis Enrique, de bondscoach van Spanje, amuseert zich het hele WK al rot op Twitch, waar hij elke dag openlijk in gesprek gaat met fans en praat over alles en nog wat. Dit keer ging het over speler Ferran Torres, die een relatie heeft met Sira Enrique, dochter van. De bondscoach kwam op een gegeven moment met een niet mis te verstane boodschap aan het adres van zijn huidige schoonzoon.

“Als hij binnenkort scoort en ik zie hem zijn duim in zijn mond steken om aan te geven dat er een baby op komst is, dan neem ik hem onmiddellijk van het veld. Bovendien zal hij niet snel nog op een voetbalveld te zien zijn als het van mij afhangt”, aldus Luis Enrique.

Eerder dit WK liet Enrique zich ook al grappend uit over zijn schoonzoon. Gevraagd naar welke speler in zijn selectie het meest op hem lijkt, verwees Luis Enrique naar het lief van zijn dochter. “Dat is makkelijk: het is mijnheer Torres. Mijn dochter hakt mijn hoofd eraf als ik hem niet noem.”

De 22-jarige Torres maakte zijn relatie met Enriques dochter eerder dit jaar bekend, voor zijn transfer van Manchester City naar FC Barcelona. Sira Enrique is een beloftevolle jumpingruiter.