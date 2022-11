Ook KSK Meeuwen houdt Bregel Sport van overwinning af

De wedstrijd tussen Bregel Sport en KSK Meeuwen is op 3-3 geëindigd. Voor Bregel betekent deze uitslag dat ze zeven keer na elkaar niet hebben gewonnen, in de eerste provinciale Limburg.

De thuisploeg kwam op voorsprong toen Eloy Otero Perez scoorde na 17 minuten. Daarna was het lang wachten op een volgend doelpunt. Met nog bijna een half uur te gaan scoorde Jan-Willem Ceyssens en maakte gelijk voor Meeuwen. Kenny Vermeulen bracht Bregel een voorsprong in de 73ste minuut. William Wilhelmus Niessen maakte gelijk voor Meeuwen in de 78ste minuut. Maar Meeuwen had nog tijd voor een extra doelpunt. Wilhelmus Niessen vond het doel opnieuw met vier minuten te spelen. De gelijkmaker voor Bregel werd gemaakt door Ben Peustjens.

In de laatste vijf wedstrijden heeft Bregel twee gelijke spelen gespeeld en drie keer verloren, terwijl Meeuwen twee overwinningen, twee gelijke spelen en één nederlaag heeft. Dit was het derde gelijkspel van Bregel Sport dit seizoen.

Bregel Sport speelt de eerstvolgende wedstrijd op zondag 4 december om 14:30 uur op bezoek tegen Zonhoven United.

DOELPUNTEN: 17' Otero Perez 1-0, 60' Ceyssens 1-1, 73' Vermeulen 2-1, 78' Wilhelmus Niessen 2-2, 86' Wilhelmus Niessen 3-2, 92' Peustjens 3-3.

GELE KAARTEN: 37' Vermeulen (Bregel), 46' Marchal (Bregel).

Dit is een automatisch samengesteld artikel.