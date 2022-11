KFC Helson verslaat Weerstand Koersel

Al in de eerste helft heeft KFC Helson een voorsprong genomen in de uitwedstrijd tegen Weerstand Koersel in de eerste provinciale Limburg. De 3-2 voorsprong in de rust blijft in tact na een doelpuntloze tweede helft.

Koersel opende de score toen Toon Coenen scoorde in de 9de minuut. Gillian Vaesen bouwde de voorsprong uit naar 2-0 na bijna een half uur. Direct na de rust liet Giovanni Sblendorio zich gelden en verkleinde de marge voor Helson. Jarrit Agten maakte in de 65e minuut gelijk voor Helson. Mücahid Duvan scoorde in de 70e minuut. Helson draaide daarmee de rollen om. Dit bracht de uiteindelijke score op 3-2.

In de laatste vijf wedstrijden heeft Koersel twee overwinningen behaald en drie keer verloren, terwijl Helson twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Dit was de derde nederlaag met één doelpunt verschil van Weerstand Koersel dit seizoen. Dit was ook KFC Helson’s tweede overwinning met één doelpunt.

De volgende wedstrijd, op zaterdag 3 december, speelt Weerstand Koersel om 20:00 uur uit tegen KSK Meeuwen. KFC Helson zal het op dezelfde dag uit opnemen tegen SV Herkol. Het duel zal om 19:30 uur beginnen.

DOELPUNTEN: 9' Coenen 1-0, 28' Vaesen 2-0, 50' Sblendorio 2-1, 65' Agten 2-2, 70' Duvan 3-2.

GELE KAARTEN: 75' Vaesen (Koersel), 90' Biduaya (Helson), 90' Bormans (Helson).

Dit is een automatisch samengesteld artikel.