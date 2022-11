Janssen bezorgt Bree-Beek winst op KVV Zepperen-Brustem

Bree-Beek heeft de thuiswedstrijd tegen KVV Zepperen-Brustem gewonnen met een doel punt van Janssen. Het duel in de eerste provinciale Limburg eindigde op 0-1.

Bree nam de leiding in de 35e minuut via Seppe Janssen. Voor de wedstrijd van zaterdag was KVV Zepperen-Brustem al twaalf duels ongeslagen. Bree-Beek heeft nu een totaal van vier overwinningen op rij geboekt.

In de laatste vijf wedstrijden heeft Bree vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl Zepperen-Brustem drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. Dit was de zevende overwinning met één doelpunt verschil van Bree-Beek dit seizoen.

In de volgende wedstrijd gaat Bree-Beek op zaterdag 3 december om 20:00 uur op bezoek bij Juve Hasselt. KVV Zepperen-Brustem neemt het zondag 4 december om 14:30 uur thuis op tegen Achel VV.

DOELPUNT: 35' Janssen 1-0.

GELE KAARTEN: 60' Joosten (Bree), 79' Leroy (Bree).

Dit is een automatisch samengesteld artikel.