FC Eksel beëindigt reeks zonder overwinningen met winst op Torpedo Hasselt

Het was lang geleden dat FC Eksel won in de eerste provinciale Limburg, maar na zes opeenvolgende wedstrijden zonder zege zijn de spelers terug op de goede weg nadat Torpedo Hasselt met 3-1 verslagen werd in de thuiswedstrijd op zaterdag.

De thuisploeg nam de leiding net voor de rust toen Bram Bertrands scoorde. Dries Bertrands vergrootte de marge in de 71ste minuut. Rik Theunis milderde de achterstand van Torpedo Hasselt in de 77ste minuut. Maar Torpedo Hasselt was niet bij machte vaker te scoren. De uiteindelijke 3-1 voor Eksel werd in de laatste minuten gemaakt door Kristof Weckx.

In de laatste vijf wedstrijden heeft Eksel vier overwinningen behaald en één gelijkspel gespeeld, terwijl Torpedo Hasselt drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft.

In de volgende wedstrijd speelt FC Eksel op zaterdag 3 december om 20:00 uur, in een uitwedstrijd, tegen FC Alken. Torpedo Hasselt neemt het zondag 4 december om 14:30 uur thuis op tegen KFC Park Houthalen.

DOELPUNTEN: 41' Bertrands 1-0, 71' Bertrands 2-0, 77' Theunis 2-1, 88' Weckx 3-1.

GELE KAARTEN: 39' Bodson (Torpedo Hasselt), 78' Cops (Torpedo Hasselt), 79' Pollaris (Eksel).

RODE KAART:.

Dit is een automatisch samengesteld artikel.