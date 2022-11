Dominant Achel VV te sterk voor FC Alken

De thuisploeg nam meteen een voorsprong toen Axel Maes in de eerste minuut al scoorde. Direct na de rust scoorde Jasper Vandebroek en vergrootte zo de voorsprong van Achel. Joop Antonius Daniëls bouwde in de 66e minuut de marge uit voor Achel. Maarten De Coninck milderde de achterstand van Alken in de 78ste minuut. Maar Alken was niet bij machte vaker te scoren.

Achel heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald, twee gelijke spelen gespeeld en één keer verloren, terwijl Alken één overwinning en vier nederlagen heeft.

In de volgende wedstrijd speelt Achel VV op zondag 4 december om 14:30 uur bij KVV Zepperen-Brustem. FC Alken ontvangt zaterdag 3 december om 20:00 uur FC Eksel.

DOELPUNTEN: 5' Maes 1-0, 46' Vandebroek 2-0, 66' Antonius Daniëls 3-0, 78' De Coninck 3-1.

GELE KAARTEN: 4' Vandebroek (Achel), 87' Ketelslegers (Alken), 90' Paulino Rosario (Achel).

Dit is een automatisch samengesteld artikel.