Achel ondergaat wet van de sterkste tegen superieur Roeselare

Zoals verwacht greep Achel ook op het veld van Roeselare naast de eerste seizoenszege. De landskampioen freewheelde naar een 3-0-overwinning.

Roeselare-coach Vanmedegael roteerde. Zo kwamen Verhanneman en Fasteland niet uit de huppelhoek. Achel bleef in set één tot 8-7 in het West-Vlaamse kielzog, maar was vanaf dat moment continu op achtervolgen aangewezen. De thuisploeg serveerde veel te goed voor de Achelse receptielijn en scoorde in aanval aan gemiddeld 60 procent. Staples en Dahl konden slechts sporadisch eens tegenprikken op de hoeken. Achel-coach Vanvenckenray bracht al zijn wissels tussen de lijnen, maar ook zij konden Knack weinig tot niets in de weg leggen.

De Noord-Limburgers krijgen nu een weekje rust. Op 7 december staat de kraker tegen Guibertin geagendeerd.(rkb )