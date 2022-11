OVERZICHT BENE-League. Sporting Pelt verliezer van de speeldag

Voor de achtervolgers Lions en Pelt was alleen winnen tegen respectievelijk Tachos en Volendam goed genoeg op in het spoor van Bocholt te blijven. Lions kende geen problemen met Tachos en nadert tot op drie punten van Bocholt. Helemaal anders verliep het Sporting Pelt in Volendam. De Limburgers slikten hun derde nederlaag van het seizoen (32-31) en moeten zelfs de derde plaats aan Aalsmeer laten. Pelt moet al zes punten goed maken op Bocholt en heeft werk aan de winkel om zich voor de Final Four te kwalificeren. Sporting ziet ook Hurry Up, dat Eupen versoeg, naderen tot op één punt. Hubo Handbal zette voor eigen publiek tegen Bevo een overtuigende prestatie neer. De 38-27-overwinning levert geen plaatsje winst op in het klassement maar de fusieploeg krijgt wel de zesde plaats in het vizier.