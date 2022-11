SV Herkol wint bij KFC Park Houthalen

In de eerste provinciale Limburg heeft SV Herkol het uitduel tegen KFC Park Houthalen zaterdag gewonnen. In de eerste helft kwamen de bezoekers op een 3-1-voorsprong, waarna Herkol in de tweede helft uitliep naar 4-1.

Herkol nam de leiding in de 36e minuut via Antonius Kusters. Direct na de rust vond Ferre Wels het net en vergrootte zo de voorsprong van Herkol. Kusters (Herkol) pakte een gele kaart in de 65ste minuut. Dries Foque vergrootte in de 66e minuut de voorsprong voor Herkol. De 4-0 kwam van nog een owngoal van Herkol’s Agatino Pellegriti in de 75e minuut. Dario Zanardelli verkleinde de achterstand voor Park Houthalen met vijf minuten te spelen. Maar Park Houthalen was niet bij machte vaker te scoren, dat bracht de uiteindelijke score op 4-1.

In de laatste vijf wedstrijden heeft Park Houthalen één overwinning behaald en vier keer verloren, terwijl Herkol vier overwinningen en één gelijkspel heeft.

Op zaterdag 3 december om 19:30 uur ontvangt SV Herkol KFC Helson.

DOELPUNTEN: 36' Kusters 1-0, 49' Wels 2-0, 66' Foque 3-0, 85' Zanardelli 4-1.

GELE KAART: 65' Kusters (Herkol).

