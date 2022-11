TikTokker zamelt 180.000 euro in zodat 81-jarige vrouw haar woonlening kan afbetalen en niet meer hoeft te werken in supermarkt

Devan Bonagura postte begin deze maand een filmpje van Nola, die aan de slag is bij Walmart om haar woonlening af te betalen en rond te kunnen komen. In het fragment van 15 seconden is de 81-jarige vrouw te zien in een outfit van de supermarktketen, terwijl ze tijdens een pauze op het werk wezenloos voor zich uit staart. “Het leven zou niet zo moeilijk moeten zijn ...”, schreef Devan bij de video.

De video werd tientallen miljoenen keren bekeken en TikTokkers vroegen Devan om een inzamelingsactie op te zetten om de vrouw te helpen. Nadat hij een pagina op GoFundMe plaatste, rolde het geld vlot binnen.

Naar eigen zeggen werd Devan Bonagura al snel benaderd door Walmart, omdat de supermarktketen heel wat reacties en bedreigingen had ontvangen. Walmart droeg hem op om de video te verwijderen en het geld terug te geven aan de donateurs, anders zou de politie worden ingeschakeld. In een nieuwe post liet hij weten dat al het geld naar de vrouw zou gaan en dat hij haar alleen maar wil helpen omdat ze “er verdrietig uitzag”.

In een update is daarna te zien dat hij Nola ontmoet op een parking en haar vertelt hoeveel geld al is opgehaald.

Intussen is al meer dan 186.000 dollar ingezameld via GoFundMe en heeft Nola laten weten dat ze eindelijk kan genieten van haar pensioen. “Tijdens de drukke periode rond de feestdagen zal ik Walmart nog even uit de nood helpen, maar nadien blijf ik thuis.”