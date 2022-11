Na Winnie the Pooh krijgt ook Bambi eigen horrorfilm: “Bereid je voor op een hondsdolle Bambi!”

Sidder en beef, want het lieve hertje Bambi krijgt een eigen horrorfilm, zo melden verschillende Amerikaanse media. Na Winnie the Pooh en Peter Pan wordt binnenkort ook dit schattige Disney-figuurtje in een gruwelijk jasje gestoken. De film die de schaduwkant van het beestje toont, is van dezelfde hand als de man die Winnie the Pooh een enge make-over geeft.

Regisseur Scott Jeffrey gaf aan filmsite ‘Dread Central’ meer details vrij over de gevaarlijke prent. In Bambi: The Reckoning, hoe de titel van de horrorversie van het klassieke verhaal zal luiden, maakt het hertje komaf met een onverwerkt jeugdtrauma. In de originele Disneyfilm uit 1942 sterft de moeder van Bambi een tragische dood door de kogels van een jager.

Wraak

Om die dramatische gebeurtenis uit te wissen, vindt het diertje dat zijn aangedane leed een rechtzetting verdient in de vorm van moordlustige wraak. “Bambi zal een gemene moordmachine zijn die op de loer ligt in de wildernis en iedereen uit de weg ruimt die z’n plan dwarsboomt”, vertelt Jeffrey. “Het wordt een erg duistere hervertelling van het lieflijke verhaal dat iedereen kent. Bereid je voor op Bambi op hondsdolheid!”, aldus de regisseur.

Jeffrey slaat voor deze angstaanjagende herwerking de handen in elkaar met producer Rhys Frake-Waterfield, de man die ook al verantwoordelijk is voor de horrormetamorfose van Winnie the Pooh, namelijk Winnie The Pooh: Blood and Honey, die in 2023 in de cinemazalen verwacht wordt. En de twee zouden daarnaast nog plannen hebben om kinderen nachtmerries te bezorgen met een doodenge versie van de anders vriendelijke Peter Pan. Je bent dus gewaarschuwd als je je jeugd liever niet aan diggelen wil zien gaan.