Canada knokt zich met felbevochten overwinning ten koste van Italië naar finale Davis Cup

Canada heeft zich in het Spaanse Malaga ten koste van Italië geplaatst voor de finale van de Davis Cup tennis. In het beslissende dubbelspel trokken de Canadezen aan het langste eind. Felix Auger-Aliassime en Vasek Pospisil versloegen zaterdagavond de Italianen Matteo Berrettini en Fabio Fognini in twee sets 7-6 (7/2) en 7-5.

Met een 7-6 (7/4), 6-7 (5/7), 6-4 overwinning tegen Denis Shapovalov (ATP 18) bracht Lorenzo Sonego (ATP 45) de Italianen eerder op de dag op voorsprong. Felix Auger-Aliassime (ATP 6) hing de bordjes met een 6-3, 6-4 zege tegen Lorenzo Musetti (ATP 23) daarna weer in evenwicht. Het allesbeslissende dubbelspel werd daarna dus gewonnen door Canada.

In de finale neemt Canada het zondag op tegen Australië, dat in de andere halve finale met 2-1 te sterk was voor Kroatië.

Canada staat voor de tweede keer in de Davis Cup-finale. De eerste keer was in 2019. Australië won de Davis Cup in het verleden liefst 28 keer, de vorige finale van de Aussies dateert van 2003.

Het Belgische Davis Cup-team sneuvelde in de groepsfase in september in Hamburg.